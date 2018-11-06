2018-11-06T10:37:03+03:00
Звезды

В рязанской глубинке прошел «литературный баттл»

Участников творческого конкурса ждали и запланированные и неожиданные испытания
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса»Фото: Издательство «Пресса»
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В Кораблинском районе в музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова» прошел «литературный баттл», сообщает издательство «Пресса».

Культурный праздник в селе Ерлино посвятили юбилеям Льва Толстого и Ивана Тургенева, а назвали баттл «Читать – это стильно! Читать – это модно! Читайте повсюду – читайте свободно!».

Программу конкурса, состоявшего из трех этапов, разработали сотрудники музея-заповедника. Участники «литераторного баттла», должны были состязаться в викторине, показать заранее подготовленное театральное представление и проявить себя в знании редких пословиц и загадок.

В первом туре лучше всех оказались школьники из Скопина, показавшие отличные знания творчества писателей. На втором этапе команды представили мини-спектакли по «Кавказскому пленнику», «Филиппку», «Отцам и детям», «Косточке», произведению «Как хороши, как свежи были розы» и инсценировку писем Тургенева Полине Виардо. На третьем же этапе участники состязались в знании литературного фольклора – здесь лучшими стали кораблинцы.

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