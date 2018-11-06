2018-11-06T09:58:53+03:00
Происшествия

Жительница рязанского райцентра ответит за фиктивную постановку на учет мигранта

Ей грозит крупный штраф
Антон КОНОВАЛОВ
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В городе Сасово выявили фиктивную постановку на учет 21-летнего гражданина Республики Узбекистан. 45-летняя женщина помогала мигранту обмануть государство, предоставив ему право указать в документах адрес своего дома.

Пресс-служба областного УМВД, сообщая об этом, напомнила, что такие уголовно наказуемые деяния могут способствовать сокрытию злоумышленников и даже потенциальных террористов.

По статье 322.3 УК РФ провинившейся сасовчанке грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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