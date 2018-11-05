Фестиваль туристических маршрутов посетили три сотни рязанцев

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-05T16:23:42+03:00

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4 ноября состоялся второй фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань», на этот раз приуроченный ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Для горожан и гостей облцентра подготовили 15 увлекательных маршрутов. Экскурсии проходили по центральным улицам и музеям Рязани. Все мероприятия в рамках фестиваля для посетителей бесплатны.

В общей сложности экскурсии посетили свыше 300 человек. Из 15 программ самыми востребованными оказались: «Рязань – 43. По следам «Черной кошки» (подготовлена Рязанским музеем путешественников), «Рязань древняя», «Рязань финансовая. История развития Рязанского отделения Государственного банка», «Рязань живописная», «Рязань сказочная» и «Рязань предновогодняя».