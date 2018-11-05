В рязанском селе Льгово освятили купола для храма преподобного Серафима Саровского

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-05T12:15:34+03:00

А скоро здесь завершат и строительство колокольни

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Очень скоро на храм в честь преподобного Серафима Саровского установят купола. Пока же здесь отмечают 20-летие со дня освящения храма, а в минувшее воскресенье, 4 ноября, освятили кресты с куполами. Чин освящения возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Кстати, раньше в селе Льгово была вотчина древнего Ольгова монастыря с храмом Рождества Богородицы. Однако после революции церковь разгромили, а монастырь закрыли. Теперь же на этой земле восстанавливают разрушенное.

Работы по возведению храма преподобного Серафима Саровского продолжаются и, по словам владыки, скоро здесь завершат строительство колокольни.