В рязанском селе Льгово освятили купола для храма преподобного Серафима Саровского
Очень скоро на храм в честь преподобного Серафима Саровского установят купола. Пока же здесь отмечают 20-летие со дня освящения храма, а в минувшее воскресенье, 4 ноября, освятили кресты с куполами. Чин освящения возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.
Кстати, раньше в селе Льгово была вотчина древнего Ольгова монастыря с храмом Рождества Богородицы. Однако после революции церковь разгромили, а монастырь закрыли. Теперь же на этой земле восстанавливают разрушенное.
Работы по возведению храма преподобного Серафима Саровского продолжаются и, по словам владыки, скоро здесь завершат строительство колокольни.