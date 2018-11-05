2018-11-05T10:45:57+03:00
Спорт

ХК «Рязань» уступил лишь в серии буллитов «Торпедо» из Усть-Каменогорска

Какими мы увидим «горожан» в Воскресенске 6 ноября после утомительного переезда из Казахстана?
Павел АВЕРИН
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Гости частенько чувствовали себя по-хозяйски у торпедовских ворот. Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"Гости частенько чувствовали себя по-хозяйски у торпедовских ворот. Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"
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Первыми забили гости. Артем Подшендялов вошел в зону, сместился левее, и из круга вбрасывания отправил шайбу в дальний угол стража ворот «Торпедо» Сергея Денисова.

Торпедовцы шли вперед большими силами, стараясь хотя бы выровнять положение. ХК «Рязань» во главе с голкипером Михаилом Шпаковым строго действовал в защите, отвечая моментом на момент. Время шло, а счет 1:0 оставался неизменным. Но до финальной сирены он все же изменился. Так трактует события пресс-служба ХК «Рязань».

За 2.43 до окончания третьего периода «Торпедо» добилось своего – проход Аркадия Шестакова вратарь гостей нейтрализовал, но на добивании никто не смог помешать Андрею Белозерову дослать шайбу в цель. На последней минуте овертайма арбитры удалили Талгата Жайлауова. Тренерский штаб рязанской дружины рискнул, заменил Михаила Шпакова на полевого игрока. Эта «ставка» чуть было не сыграла…

Героем серии буллитов, определившей победителя, стал Сергей Денисов, нейтрализовавший четыре попытки хоккеистов Рязани. Пятой не потребовалось, поскольку у «Торпедо» к тому времени забросили Евгений Рымарев и Николай Складниченко.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Рязань»:

- Хорошая игра с хорошим соперником. В третьем периоде терпели, но немного не хватило для того, чтобы увезти полноценные два очка. Соперник нагнетал во втором и третьем периодах. Нам приходилось тяжело, но ребята справлялись. А в буллитах мастерство соперников оказалось выше.

Очередной матч уже 6 ноября – для его проведения «горожанам» предстоит преодолеть нелегкий путь из Казахстана до Воскресенска, где их уже ждет «Химик».

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