Форвард «Рязани-ВДВ» решила завершить свою карьеру в национальной команде

СЕГОДНЯ 20:48 2018-11-02T20:49:15+03:00

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Голеадор «Рязани-ВДВ» и форвард сборной России, лучший бомбардир чемпионата-2018 Елена Данилова решила прекратить свои выступления в национальной команде. Об этом она эмоционально написала на своей странице ВКонтакте.

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- Друзья, я приняла решение завершить карьеру в сборной России. Это решение далось мне нелегко, и с тяжелым сердцем, - пишет Лена.- Для меня было огромной честью выступать за национальную команду на чемпионатах Европы и Мира, защищать честь России на международной арене. 15 лет назад мне представилась возможность быть частью истории нашей страны на футбольном поле .Я делала все возможное, отдавала всю себя . Были победы и поражения, и все это закаляло и заставляло двигаться дальше, расти профессионально и учиться на ошибках . Благодарю всех партнеров по сборной, игравших вместе со мной, тренеров, под руководством которых я выступала в национальной команде. Конечно же, отдельная благодарность болельщикам, тем, кто всегда поддерживал и был рядом.