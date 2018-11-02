ХК «Рязань» выиграл на выезде у карагандинской «Сарыарки»

СЕГОДНЯ 18:32 2018-11-02T18:45:12+03:00

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Если вы 2 ноября позвонили бы любому хоккеисту ХК «Рязань» с вопросом:

– Ты где?

Последовал бы ответ:

– В Караганде!

Рязанская команда в очередном туре «ВХЛ – Шелкового пути» играла на выезде против «Сарыарки». И одержала победу с минимальным перевесом в счете 2:1. Открыли счет хозяева льда – Дмитрий Желнеровский на 23-й минуте реализовал большинство. Затем он стал антигероем: его удалили, и «горожане» в седьмом по счету матче наконец-то реализовали большинство. Это сделал Иван Иванов.

В третьем периоде «горожане» стали синтезировать опасные моменты в голы: это удалось Дмитрию Воробьеву, и вновь в большинстве. За две с половиной минуты до конца основного времени «Сарыарка» сняла вратаря и начала осаду ворот Михаила Шпакова.

Но гости из России смогли преодолеть «Желтые холмы», ведь именно так переводится на русский название казахстанской команды.