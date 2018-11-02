В Рязанской области с поличным поймали «черных лесорубов» в дубовой роще

СЕГОДНЯ 18:10 2018-11-02T18:10:41+03:00

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В Сасовском районе около поселка Батьки «черные лесорубы» спилили 8 дубов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Местный житель сообщил полицейским, что в лесу недалеко от его дома подозрительно поспешно пилят лес. Полицейские выехали на место и задержали двух мужчин, которые уже погрузили в тракторы порубленные стволы дуба. У свежих пеньков лежали бензопилы. Разрешения на заготовку древесины у лесорубов не оказалось.

41-летний и 49-летний местные жители планировали сбыть древесину на пилораме, но теперь им грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении лесорубов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.