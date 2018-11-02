2018-11-02T18:10:41+03:00
Происшествия

В Рязанской области с поличным поймали «черных лесорубов» в дубовой роще

Мужчины спилили 8 деревьев
Анастасия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сасовском районе около поселка Батьки «черные лесорубы» спилили 8 дубов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Местный житель сообщил полицейским, что в лесу недалеко от его дома подозрительно поспешно пилят лес. Полицейские выехали на место и задержали двух мужчин, которые уже погрузили в тракторы порубленные стволы дуба. У свежих пеньков лежали бензопилы. Разрешения на заготовку древесины у лесорубов не оказалось.

41-летний и 49-летний местные жители планировали сбыть древесину на пилораме, но теперь им грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении лесорубов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24