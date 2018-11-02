Разыскиваются очевидцы наезда на рязанца сильно пьяным водителем

СЕГОДНЯ 16:44 2018-11-02T16:45:11+03:00

ДТП случилось в начале октября на улице Район Песочня

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Следователи областного УМВД ищут очевидцев ДТП, которое случилось 8 октября в Рязани. В результате него пострадавший пешеход был доставлен в больницу, а сбивший его водитель оказался пьян.

- Около 9 часов вблизи д. 6 стр. 2 на улице Район Песочня 36-летний рязанец, управляя Volkswagen Jetta, совершил наезд на 56-летнего жителя областного центра, - описывает произошедшее пресс-служба полиции.

Освидетельствование показало, что на литр вдыхаемого воздуха у автомобилиста приходится 0,925 миллиграмма алкоголя, что соответствует средней или сильной степени опьянения.

С любой информацией об инциденте можно обращаться по телефону (4912)29-74-99, а также по адресу: ул. Фирсова, д.12, корпус 1, кабинет 13.