В День народного единства Рязанский кремль приглашает на Ночь искусств
В ближайшее воскресенье, 4 ноября, Рязанский кремль приглашает горожан и гостей города на Всероссийскую акцию «Ночь искусств». Часть мероприятий в этот вечер платные, однако, для посетителей будут работать и бесплатные экспозиции и выставки. Время работы – с 18.00 до 22.30.
Программа:
Дворец Олега
– экспозиция «От Руси к России»
– выставки «Реликвии земли Рязанской» (мини-экскурсии и научные консультации – сеансы: «Лицевое шитье» (18.30, 20.00 и 21.30); «Деревянная полихромная скульптура» (19.00, 20.30 и 22.00), «Ювелирное искусство» (19.30, 21.00 и 22.30); «Чтоб история на фактах крепла» (к 40-летию Клуба археологов им. В.А. Городцова), «Рязанский Дон Кихот» (к 165-летию С.Д. Яхонтова).
Певческий корпус. Выставка «Чудо грамзаписи».
Гостей ждет также музей-театр «Когда заговорили вещи»: «Изучаем архитектурные стили Рязанского кремля вместе с нами. Нарышкинское барокко». Лекция-встреча с историком архитектуры, дизайнером С.Б. Мержановым (г. Москва). Начало в 18.00.
Программа «Ночи искусств» в других учреждениях области здесь.