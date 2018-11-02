В День народного единства Рязанский кремль приглашает на Ночь искусств

СЕГОДНЯ 16:39 2018-11-02T16:51:44+03:00

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В ближайшее воскресенье, 4 ноября, Рязанский кремль приглашает горожан и гостей города на Всероссийскую акцию «Ночь искусств». Часть мероприятий в этот вечер платные, однако, для посетителей будут работать и бесплатные экспозиции и выставки. Время работы – с 18.00 до 22.30.

Программа:

Дворец Олега

– экспозиция «От Руси к России»

– выставки «Реликвии земли Рязанской» (мини-экскурсии и научные консультации – сеансы: «Лицевое шитье» (18.30, 20.00 и 21.30); «Деревянная полихромная скульптура» (19.00, 20.30 и 22.00), «Ювелирное искусство» (19.30, 21.00 и 22.30); «Чтоб история на фактах крепла» (к 40-летию Клуба археологов им. В.А. Городцова), «Рязанский Дон Кихот» (к 165-летию С.Д. Яхонтова).

Певческий корпус. Выставка «Чудо грамзаписи».

Гостей ждет также музей-театр «Когда заговорили вещи»: «Изучаем архитектурные стили Рязанского кремля вместе с нами. Нарышкинское барокко». Лекция-встреча с историком архитектуры, дизайнером С.Б. Мержановым (г. Москва). Начало в 18.00.

Программа «Ночи искусств» в других учреждениях области здесь.