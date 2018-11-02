В Захаровском районе обнаружили рязанского «Хатико»

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-02T13:44:24+03:00

Фото: Издательство "Пресса". Собака не уходит с поста уже почти полгода.

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Местные жители села Субботино в Захаровском районе уже почти полгода наблюдают за преданной собакой, которая дожидается своих хозяев у дороги.

По словам местных жителей, пес впервые появился на обочине в мае - июне. Собака чистая, с ошейником и, будто на посту, не уходит с дороги, поэтому все уверены, что брошенный питомец дожидается своих хозяев.

Попытки неравнодушных забрать собаку к себе домой не увенчались успехом. Все, что остается местным, - подкармливать животное.

- Я покупаю ей кости, хлеб. Ест прямо с рук. Я бы взяла ее к себе, так она не идет. Только дверь в машине откроешь, она бежать, - поделилась с издательством «Пресса» местная жительница. - Даже предположили, что бывший хозяин был мужчина, но она и к представителям сильного пола тоже не хочет. Все на одном месте обитает, бедняга, а ведь скоро зима.