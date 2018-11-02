В Рязани назначили заместителя министра здравоохранения

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-02T13:05:57+03:00

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В пятницу, 2 ноября, приказом регионального минздрава назначен новый заместитель министра здравоохранения. Пост занял Владимир Хоминец, сообщается на сайте министерства.

С 2014 года Владимир Хоминец занимал должность завотделом Рязанского областного центра медпрофилактики, был главным внештатным специалистом регионального минздрава по медпрофилактике, затем стал начальником отдела оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению при минздраве. С 2017 года является замруководителя рабочей группы при региональном правительстве по внедрению принципов и методов «Бережливого производства» в медицинской организации.

СПРАВКА «КП»

Владимир Хоминец родился в Ленинграде в 1986 году. Получил высшее медицинское и высшее юридическое образование. В 2010 году закончил Военно-медицинскую академию Минобороны по специальности «Лечебное дело», в 2013 году - Московский гуманитарно-экономический университет по специальности «Юриспруденция». Прошел профпереподготовку по специальности «Организация здравоохранения» в Военно-медицинской академии, продолжает обучение в РязГМУ, пишет кандидатскую диссертацию по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение». Начал свою трудовую деятельность в 2011 году врачом в Петрозаводске, продолжил в Санкт-Петербурге. Женат, воспитывает двоих детей.