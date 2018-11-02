Жительница рязанского райцентра выпала из окна квартиры на 5 этаже
По предварительным данным, произошло это случайно
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В городе Сасово женщина выпала из окна своей квартиры на пятом этаже. По предварительным данным, произошло это случайно.
Как уточнили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, полицейским стало известно о случившемся вечером 1 ноября – около 23 часов.
О состоянии пострадавшей, которую в итоге госпитализировали, пока не сообщается, но на тот момент, когда информация об инциденте была отражена в сводке, она была жива.