Жительница рязанского райцентра выпала из окна квартиры на 5 этаже

СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-02T11:57:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Сасово женщина выпала из окна своей квартиры на пятом этаже. По предварительным данным, произошло это случайно.

Как уточнили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, полицейским стало известно о случившемся вечером 1 ноября – около 23 часов.

О состоянии пострадавшей, которую в итоге госпитализировали, пока не сообщается, но на тот момент, когда информация об инциденте была отражена в сводке, она была жива.