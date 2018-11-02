В Рязани будут судить мужчин, которые убили своего приятеля ради его автомобиля

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-02T11:44:50+03:00

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Следственный комитет России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве своего приятеля.

Установлено, что в июне 2017 года компания распивала спиртное в Шиловском районе. 39-летний житель Рязани предложил своему 44-летнему товарищу убить их знакомого и завладеть его машиной. Чтобы совершить расправу в безлюдном месте, они попросили хозяина автомобиля съездить с ними в соседнее село, где якобы их ждали девушки. По дороге один из мужчин нанес водителю несколько ударов ножом. От полученных ран 37-летний водитель скончался. Его тело подельники сбросили в овраг. Машину спрятали в одном из гаражей, а затем продали на запчасти, получив в общей сложности за них 90 000 рублей.

В это же время 39-летний житель Рязани совершил еще одно дерзкое преступление. Ночью он ворвался в один из рязанских магазинов с травматическим пистолетом и потребовал кассира отдать ему выручку. Находившийся в магазине знакомый женщины-кассира попытался оказать сопротивление нападавшему, но тот открыл стрельбу. Ранив защитника, злоумышленник скрылся из магазина без денег.

В настоящее время расследование громкого дела завершено и направлено в суд.