2018-11-02T11:13:25+03:00
Происшествия

На М-5 под Рязанью женщина попала под два автомобиля

От столкновения с Saturn ее отбросило под Volkswagen
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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На 174 километре трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе насмерть сбили женщину. В ДТП поучаствовали сразу два автомобиля - Saturn Vue 44-летнего жителя Московской области и Volkswagen Polo под управлением девушки 19 лет.

Трагический инцидент случился 1 ноября в 22.35. Saturn двигался в сторону столицы, когда на дорогу (по предварительным данным, вне пешеходного перехода) вышла 39-летняя жительница Нижегородской области. От удара ее отбросило на «встречку» - прямо под Volkswagen. Смерть наступила на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, всего за сутки в 10 ДТП 2 человека погибли и 12 получили травмы.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

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