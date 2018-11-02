Молодой рязанец расправился с собутыльником и закопал тело в огороде

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-02T09:43:50+03:00

Об этом он в пьяном угаре проболтался родственникам

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26-летнего жителя Скопина заподозрили в убийстве. Следователи считают, что он расправился с гостем из-за внезапно вспыхнувшего во время попойки конфликта.

- Ножкой стула хозяин дома нанес собутыльнику множественные удары в область головы, от которых мужчина скончался на месте, - сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на местный отдел СУ СКР по Рязанской области.

Предполагаемый преступник закопал тело в огороде, а через некоторое время в пьяном угаре проболтался об этом родственникам. Они поступили разумно – вызвали полицейских.

Подозреваемого по решению суда поместили в следственный изолятор.