2018-11-02T09:43:50+03:00
Происшествия

Молодой рязанец расправился с собутыльником и закопал тело в огороде

Об этом он в пьяном угаре проболтался родственникам
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

26-летнего жителя Скопина заподозрили в убийстве. Следователи считают, что он расправился с гостем из-за внезапно вспыхнувшего во время попойки конфликта.

- Ножкой стула хозяин дома нанес собутыльнику множественные удары в область головы, от которых мужчина скончался на месте, - сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на местный отдел СУ СКР по Рязанской области.

Предполагаемый преступник закопал тело в огороде, а через некоторое время в пьяном угаре проболтался об этом родственникам. Они поступили разумно – вызвали полицейских.

Подозреваемого по решению суда поместили в следственный изолятор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-директор рязанской «Автоколонны №1310» избежал колонии
В Захаровском районе обнаружили рязанского «Хатико»
В Рязани назначили заместителя министра здравоохранения
В Рязани снизили подачу тепла из-за ремонтных работ РМПТС
Волонтеры починили крышу на территории комплекса Рязанского кремля
Жительница рязанского райцентра выпала из окна квартиры на 5 этаже
В Рязани будут судить мужчин, которые убили своего приятеля ради его автомобиля
На дороге Рязань - Касимов произошло смертельное ДТП
На М-5 под Рязанью женщина попала под два автомобиля
В Рязани найдена подпольная аптека
Причину запаха газа в Рязани выявят с помощью природоохранных ведомств
Рязанский поисково-спасательный отряд «Мещера» набирает волонтеров для обучения
Рязанский гинеколог издал книгу стихов на французском
Директор рязанского предприятия «Детское питание» остался под стражей
МЧС проверяет жалобы на запах газа на северо-востоке Рязани
Строительной фирме из Рязани придется-таки возместить ущерб автолюбителю
Под Рязанью нашли уйму «паленого» спиртного и линии розлива
Рязанские дзюдоисты вернулись с Всероссийского турнира с медалями
Канал Рязанской епархии на YouTube победил на международном фестивале
В рязанской глубинке хозяин до смерти избил гостя, который лег спать
Рязанский губернатор не исключил появление новых имен в деле «Детского питания»