Рязанский гинеколог издал книгу стихов на французском

СЕГОДНЯ 19:57 2018-11-01T19:59:17+03:00

Доктор-поэт считает, что его будущее зависит только от его собственных дум

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В Рязани издана книга стихов врача-гинеколога Кристиана Кенмоне. Необычность ее в том, что пишет доктор на французском языке: он родом из Камеруна, где этот язык знают все образованные люди. Название книги «Mon futur dépend de mes pensées» можно перевести как «Мое будущее зависит от моих дум». На обложке изображен автор, прогуливающийся по рязанской площади Ленина.

Поэт родился в 1986 году, а в возрасте 19 лет приехал в Россию учиться в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова. Закончив вуз, он получил диплом врача и работает гинекологом. В 2014 году Кристиан женился, в его семье родился сын, получивший имя Стивен.