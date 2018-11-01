МЧС проверяет жалобы на запах газа на северо-востоке Рязани

СЕГОДНЯ 19:00 2018-11-01T20:04:14+03:00

Изменить размер текста: A A

1 ноября в конце рабочего дня в разных микрорайонах на северо-востоке Рязани люди стали ощущать «запах газа». Информация об этом стала поступать от жителей Дашково-Песочни, Кального, Куйбышевского шоссе. Несколько торговых точек по этой причине завершило работу раньше положенного времени.

Журналисты обратились за разъяснением с специалистам. В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области сообщили, что совместно с администрацией города ведут работы по выяснению обстоятельств. На места вызовов выехала передвижная лаборатория, анализирующая состав воздуха. Администрация Рязани обещала оповестить горожан о результатах проверки.

– То, что считают запахом газа, – объяснил Игорь Гуляев, инженер по технике безопасности одного из автопредприятий Дашково-Песочни, – на самом деле является запахом меркаптана, добавки в бытовой газ, позволяющей распознать утечки. Утечка меркаптана могла произойти и не из газовой сети, а с какого-нибудь предприятия, работающего с этим веществом.

Пробы из района Южного промузла не выявили превышения предельно допустиимых концентраций вредных веществ. После этого передвижная лаборатория переехала в Кальное.