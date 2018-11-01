2018-11-01T17:47:57+03:00
Происшествия

Под Рязанью нашли уйму «паленого» спиртного и линии розлива

Проводится административное расследование
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: fsrar.ruФото: fsrar.ru
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30 октября в деревне Протасово Рязанского района обнаружили подпольное производство алкоголя. В помещении хранилось около 500 литров спиртосодержащей жидкости и более 60 тысяч бутылок с этикетками различных торговых марок. Бутлегеры действовали без лицензии, используя полуавтоматическую и ручную линии розлива.

- Основное технологическое оборудование, сырье и готовая продукция арестованы, - сообщили в Росалкогольрегулировании по ЦФО.

Сотрудники межрегионального управления проводили рейд совместно с областными УФСБ и УМВД. Началось административное расследование.

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