Под Рязанью нашли уйму «паленого» спиртного и линии розлива
Проводится административное расследование
Фото: fsrar.ru
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30 октября в деревне Протасово Рязанского района обнаружили подпольное производство алкоголя. В помещении хранилось около 500 литров спиртосодержащей жидкости и более 60 тысяч бутылок с этикетками различных торговых марок. Бутлегеры действовали без лицензии, используя полуавтоматическую и ручную линии розлива.
- Основное технологическое оборудование, сырье и готовая продукция арестованы, - сообщили в Росалкогольрегулировании по ЦФО.
Сотрудники межрегионального управления проводили рейд совместно с областными УФСБ и УМВД. Началось административное расследование.