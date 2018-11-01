Рязанские дзюдоисты вернулись с Всероссийского турнира с медалями

СЕГОДНЯ 17:12 2018-11-01T17:12:05+03:00

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Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин, посвященные памяти заслуженного тренера СССР В.М. Андреева, прошли 26-28 октября в Москве. В столице дзюдоисты СДЮСШОР «Комета» завоевали две медали. Участие в них приняли, кроме рязанцев, атлеты еще из 12 регионов России, всего более 120 спортсменов. Об этом - на сайте регионального минспорта.

По итогам состязаний дзюдоисты СДЮСШОР «Комета» завоевали две награды: воспитанник Станислава Жукова – Иван Сапунов – в весовой категории 90 кг стал «серебряным» призером турнира, на счету подопечного Валерия Богодаева - Петра Святского, выступавшего в весовой категории 100 кг, «бронзовая» медаль.