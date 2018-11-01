2018-11-01T17:12:05+03:00
Спорт

Рязанские дзюдоисты вернулись с Всероссийского турнира с медалями

Воспитанники СДЮСШОР «Комета» завоевали «серебро» и «бронзу»
Антон НИКИФОРОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин, посвященные памяти заслуженного тренера СССР В.М. Андреева, прошли 26-28 октября в Москве. В столице дзюдоисты СДЮСШОР «Комета» завоевали две медали. Участие в них приняли, кроме рязанцев, атлеты еще из 12 регионов России, всего более 120 спортсменов. Об этом - на сайте регионального минспорта.

По итогам состязаний дзюдоисты СДЮСШОР «Комета» завоевали две награды: воспитанник Станислава ЖуковаИван Сапунов – в весовой категории 90 кг стал «серебряным» призером турнира, на счету подопечного Валерия Богодаева - Петра Святского, выступавшего в весовой категории 100 кг, «бронзовая» медаль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский гинеколог издал книгу стихов на французском
Директор рязанского предприятия «Детское питание» остался под стражей
МЧС проверяет жалобы на запах газа на северо-востоке Рязани
Строительной фирме из Рязани придется-таки возместить ущерб автолюбителю
Под Рязанью нашли уйму «паленого» спиртного и линии розлива
Канал Рязанской епархии на YouTube победил на международном фестивале
В рязанской глубинке хозяин до смерти избил гостя, который лег спать
Рязанский губернатор не исключил появление новых имен в деле «Детского питания»
Площадку для собак в Рязани благоустроили так, что весной будут переделывать
В одном из райцентров Рязанской области произошел обвал грунта возле детсада
Банк Авангард перешел на круглосуточный режим обработки платежей во всех регионах России
Новоселы получили ключи от квартир в рязанском ЖК «Виктория»
В Рязани будет организована работа «горячей линии» для замещающих семей
Рязанский минтранс вместе с полицией проверил работу такси
Рязанские налоговики приглашают на Дни открытых дверей
РЖД: две электрички на маршруте Рязань-Ряжск отменили до 7 ноября
В Рязани рекомендовали разрешить строительство трех многоэтажек
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Участковый из Рязани Андрей Мысев: «Когда поступал на службу, кадровики шутили, что самолетов пока в полиции нет»
В центре Рязани плотность застройки хотят увеличить вдвое
Во всей Рязанской области активно торгуют фальсификатом
На рязанской дороге насмерть сбили 48-летнего мужчину
Рязанские мастера джиу-джитсу успешно выступили на Первенстве Европы
Рязанский вор вызвал к месту преступления такси
Рязанский аэропорт «Протасово» оштрафовали на 100 тысяч рублей
Рязанцев приглашают на концерт группы «Мельница»
Комиссия отвергла проект строительства пятиэтажки в центре Рязани
В Рязани оштрафовали предприятие на три миллиона за торговлю «левым» алкоголем