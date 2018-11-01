2018-11-01T16:38:56+03:00
Общество

Канал Рязанской епархии на YouTube победил на международном фестивале

Кроме участия в награждении, рязанцы обменялись опытом с коллегами из других стран и регионов
Мария БЛИНОВА
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Фото: пресс-служба Рязанской епархииФото: пресс-служба Рязанской епархии
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В Подмосковье завершился VIII Международный фестиваль «Вера и Слово», сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Его участники обсудили важность просветительской работы в социальных медиа, работу с видео-контентом епархиальных СМИ, посетили мастер-классы и круглые столы. В храме Христа Спасителя участники фестиваля встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

А под занавес фестиваля организаторы наградили лучшие епархиальные СМИ, просвещающие православных на просторах интернета.

В номинации «Официальный канал епархии/митрополии на YouTube» 1 место заняла Рязанская епархия.

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