Канал Рязанской епархии на YouTube победил на международном фестивале
Кроме участия в награждении, рязанцы обменялись опытом с коллегами из других стран и регионов
Фото: пресс-служба Рязанской епархии
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В Подмосковье завершился VIII Международный фестиваль «Вера и Слово», сообщает пресс-служба Рязанской епархии.
Его участники обсудили важность просветительской работы в социальных медиа, работу с видео-контентом епархиальных СМИ, посетили мастер-классы и круглые столы. В храме Христа Спасителя участники фестиваля встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
А под занавес фестиваля организаторы наградили лучшие епархиальные СМИ, просвещающие православных на просторах интернета.
В номинации «Официальный канал епархии/митрополии на YouTube» 1 место заняла Рязанская епархия.