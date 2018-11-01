В рязанской глубинке хозяин до смерти избил гостя, который лег спать
Так закончились посиделки двух соседей в поселке Трепольский
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В поселке Трепольский Михайловского района произошла расправа над 30-летним мужчиной. Тело жертвы обнаружили 30 октября в квартире одного из домов. Подозрение пало на хозяина жилища, который и был задержан:
- Вместе со своим соседом он распивал спиртные напитки, после чего гость лег спать в одной из комнат. Возмутившись поведением знакомого, подозреваемый стал его избивать, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
Множественные переломы костей и повреждения внутренних органов привели к смерти потерпевшего.
На время расследования предполагаемый преступник заключен под стражу.