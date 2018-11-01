2018-11-01T16:29:02+03:00
Происшествия

В рязанской глубинке хозяин до смерти избил гостя, который лег спать

Так закончились посиделки двух соседей в поселке Трепольский
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Трепольский Михайловского района произошла расправа над 30-летним мужчиной. Тело жертвы обнаружили 30 октября в квартире одного из домов. Подозрение пало на хозяина жилища, который и был задержан:

- Вместе со своим соседом он распивал спиртные напитки, после чего гость лег спать в одной из комнат. Возмутившись поведением знакомого, подозреваемый стал его избивать, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Множественные переломы костей и повреждения внутренних органов привели к смерти потерпевшего.

На время расследования предполагаемый преступник заключен под стражу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанские дзюдоисты вернулись с Всероссийского турнира с медалями
Канал Рязанской епархии на YouTube победил на международном фестивале
Рязанский губернатор не исключил появление новых имен в деле «Детского питания»
Площадку для собак в Рязани благоустроили так, что весной будут переделывать
В одном из райцентров Рязанской области произошел обвал грунта возле детсада
Банк Авангард перешел на круглосуточный режим обработки платежей во всех регионах России
Новоселы получили ключи от квартир в рязанском ЖК «Виктория»
В Рязани будет организована работа «горячей линии» для замещающих семей
Рязанский минтранс вместе с полицией проверил работу такси
Рязанские налоговики приглашают на Дни открытых дверей
РЖД: две электрички на маршруте Рязань-Ряжск отменили до 7 ноября
В Рязани рекомендовали разрешить строительство трех многоэтажек
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Участковый из Рязани Андрей Мысев: «Когда поступал на службу, кадровики шутили, что самолетов пока в полиции нет»
В центре Рязани плотность застройки хотят увеличить вдвое
Во всей Рязанской области активно торгуют фальсификатом
На рязанской дороге насмерть сбили 48-летнего мужчину
Рязанские мастера джиу-джитсу успешно выступили на Первенстве Европы
Рязанский вор вызвал к месту преступления такси
Рязанский аэропорт «Протасово» оштрафовали на 100 тысяч рублей
Рязанцев приглашают на концерт группы «Мельница»
Комиссия отвергла проект строительства пятиэтажки в центре Рязани
В Рязани оштрафовали предприятие на три миллиона за торговлю «левым» алкоголем