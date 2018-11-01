В одном из райцентров Рязанской области произошел обвал грунта возле детсада

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-01T14:40:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за повреждения канализационной трубы диаметром 500 миллиметров 29 октября в переулке Свободы города Рыбное, рядом с детским садом №4, произошел обвал грунта. Сообщений о пострадавших не поступало. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Как рассказал выехавший на место директор ООО «Водоканал» Андрей Акентьев, причиной стало разрушение трубы. Здесь проходит центральный самотечный коллектор, проложенный еще до 1991 года. Один его участок, по улице Школьной, уже меняли в 2016 году из-за многочисленных аварий.

– Канализационная труба заполняется только на одну треть, остальное – воздушное пространство. Испарения фосфатов, содержащихся в современных моющих средствах, разрушают железобетон, и свод падает. В итоге от трубы остается только «лоток» – та часть, что была в воде, а то, что было в соприкосновении с воздухом, просто рассыпается, - пояснил Акентьев.

По его словам, трубы необходимо менять, но вопросы, как это сделать, не оставив жителей без воды, и где взять средства, пока остаются открытыми.