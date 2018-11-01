Рязанский минтранс вместе с полицией проверил работу такси

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-01T14:08:02+03:00

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В октябре специалисты регионального министерства транспорта и автомобильных дорог вместе с сотрудниками полиции провели в Рязани пять рейдов по проверке работы легковых такси, сообщает пресс-служба минтранса.

В результате выявлено пять случаев работы без соответствующего разрешения. Кроме этого обнаружены машины, работающие без цветографической схемы такси или опознавательного фонаря.

В числе нарушителей, зарегистрированных в сервисах заказа такси: «Везет» – один, «Яндекс» – один, «Максим» – три.

В итоге составлены протоколы об административных правонарушениях.