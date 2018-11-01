Рязанский минтранс вместе с полицией проверил работу такси
В лидерах среди нарушителей – сервис «Максим»
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В октябре специалисты регионального министерства транспорта и автомобильных дорог вместе с сотрудниками полиции провели в Рязани пять рейдов по проверке работы легковых такси, сообщает пресс-служба минтранса.
В результате выявлено пять случаев работы без соответствующего разрешения. Кроме этого обнаружены машины, работающие без цветографической схемы такси или опознавательного фонаря.
В числе нарушителей, зарегистрированных в сервисах заказа такси: «Везет» – один, «Яндекс» – один, «Максим» – три.
В итоге составлены протоколы об административных правонарушениях.