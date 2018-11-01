2018-11-01T14:08:54+03:00
Общество

В Рязани будет организована работа «горячей линии» для замещающих семей

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям специалисты минобра проведут консультации
Антон НИКИФОРОВ
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20 ноября с 9.15 до 12.45 сотрудники сектора охраны прав детства управления образования и молодежной политики будут консультировать заявителей об устройстве ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью.

Они смогут получить подробную информацию о поиске и подборе ребенка для принятия в замещающую семью; порядке взаимодействия с органами опеки и попечительства, федеральным и региональным банками данных о детях, оставшихся без попечения родителей, организациями для детей-сирот; правилах посещения организаций для детей-сирот и других вопросах, связанных с принятием ребенка в замещающую семью. Подробности можно узнать здесь

Телефоны горячей линии: (4912) 25-63-06, 25-23-19.

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