2018-11-01T13:33:40+03:00
Общество

Рязанские налоговики приглашают на Дни открытых дверей

Получить ответы на свои вопросы можно будет и в субботу
Мария БЛИНОВА
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Дни открытых дверей пройдут во всех налоговых инспекциях региона 9 и 10 ноябряДни открытых дверей пройдут во всех налоговых инспекциях региона 9 и 10 ноября
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Приближается срок уплаты имущественных налогов – 3 декабря. Налоговые уведомления на территории области уже полностью разосланы, напоминают специалисты службы.

Всех рязанцев, желающих уточнить свои налоговые обязательства, узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов приглашают на Дни открытых дверей, которые пройдут во всех налоговых инспекциях региона 9 и 10 ноября.

– Специалисты подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы по теме налогообложения, – говорится в сообщении службы.

Все желающие смогут также получить пароль доступа к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», подать заявление о предоставлении налоговой льготы и получить другие необходимые услуги.

График работы специалистов в Дни открытых дверей:

– 9 ноября (пятница) с 9.00 до 18.00

– 10 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00.

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