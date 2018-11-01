РЖД: две электрички на маршруте Рязань-Ряжск отменили до 7 ноября

СЕГОДНЯ 13:06 2018-11-01T13:07:15+03:00

Желознодорожники ремонтируют здесь два участка путей

Изменить размер текста: A A

С 1 по 6 ноября изменено расписание пригородных поездов на участке Рязань – Ряжск, сообщает пресс-служба РЖД.

Вызвано это плановым ремонтом и работами по обслуживаю инфраструктуры, необходимыми для обеспечения безопасности перевозок. Так, в первой половине ноября железнодорожники ремонтируют пути на перегонах Чемодановка – Кораблино и Денежниково – Старожилово.

В результате с 1 по 6 ноября из расписания выведены поезда №6304 (отправлением в 8:34 со станции Рязань-2) и №6305 (в 12:48 со станции Ряжск-1).

Еще у двух поездов этого маршрута поменяли время отправления. Актуальное расписание здесь.