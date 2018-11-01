РЖД: две электрички на маршруте Рязань-Ряжск отменили до 7 ноября
Желознодорожники ремонтируют здесь два участка путей
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С 1 по 6 ноября изменено расписание пригородных поездов на участке Рязань – Ряжск, сообщает пресс-служба РЖД.
Вызвано это плановым ремонтом и работами по обслуживаю инфраструктуры, необходимыми для обеспечения безопасности перевозок. Так, в первой половине ноября железнодорожники ремонтируют пути на перегонах Чемодановка – Кораблино и Денежниково – Старожилово.
В результате с 1 по 6 ноября из расписания выведены поезда №6304 (отправлением в 8:34 со станции Рязань-2) и №6305 (в 12:48 со станции Ряжск-1).
Еще у двух поездов этого маршрута поменяли время отправления. Актуальное расписание здесь.