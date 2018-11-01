Участковый из Рязани Андрей Мысев: «Когда поступал на службу, кадровики шутили, что самолетов пока в полиции нет»

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-01T11:53:30+03:00

Профессиональный инженер не жалеет, что поступил на службу в полицию – здесь ему интересно

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1 ноября стартовал финальный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый». Уже восьмой год подряд информационным партнером конкурса МВД России выступает «Комсомольская правда». Честь нашего региона на уровне страны будет отстаивать старший лейтенант полиции Андрей Мысев. Чтобы познакомить наших читателей с героем, мы встретились с ним и расспросили о службе и не только.

Андрей Мысев родился, учился и жил до окончания школы в Инякине Шиловского района. О службе в полиции и не думал – поступил в Воронежское инженерное авиационное училище, успешно его закончил и служил в Челябинске. Но тут началось массовое сокращение рядов Вооруженных Сил.

– В Челябинске я не знал куда податься, а Рязань – родная земля, приехал и пошел устраиваться в полицию, без погон себя не видел, – вспоминает старший лейтенант полиции Мысев.- Кадровики тогда пошутили, мол, самолетов на вооружении пока нет, и предложили стать участковым. Участок мне достался непростой, центр города – площадь Мичурина, учреждения, банки, вокруг которых много жуликов крутится.

Наш народный участковый не только успешно служит, но и счастлив в семейной жизни. Со своей супругой Еленой они знакомы с детства. На соседних горшках хоть и не сидели, но по воробьям из рогатки стреляли вместе – Лена приезжала к бабушке-дедушке в Инякино.

Сейчас в семье Мысевых подрастает двое детей. Шестилетний Федор помогает маме воспитывать трехлетнюю Машеньку.

Работает участковый уполномоченный полиции «на земле», и частенько жизнь преподносит ему всякого рода сюрпризы и курьезы. А народ… Народ его ценит:

– Как-то приходит одна бабушка и начинает рассказывать о своих проблемах с просьбой о помощи. Я ей говорю, мол, депутат недавно встречу проводил, ему бы и рассказали. А она отвечает, что депутат поговорит-поговорит и ничего не сделает, а участковый другое дело – поможет.

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