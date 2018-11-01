Во всей Рязанской области активно торгуют фальсификатом

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-01T11:02:42+03:00

В ходе проверки полицейские выяснили, что 12 магазинов и 3 кафе незаконно торгуют спиртным

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Полицейские выявили и пресекли нарушения в Рязани и десяти районах области. Об этом – на сайте регионального УМВД.

В областном центре факты незаконной продажи спиртного зафиксированы в магазинах, расположенных на улицах 2-е Бутырки и Матросова. Также нарушения выявлены в кафе, расположенных в Рязани на улицах Советской Армии и Великанова. Пресечены нарушения правил торговли алкогольной продукцией в кафе, расположенном в Михайлове.

В городах: Касимове, Спас-Клепиках и Рыбном; рабочих поселках Сапожок и Шилово; в селах: Дмитриево Касимовского района, Выползово Спасского района, Казачья Слобода Шацкого района и Темгенево Сасовского района, а также в деревне Ершово Старожиловского района полицейские выявили незаконную торговлю алкогольной продукцией в магазинах. Суммарно изъяли из незаконного оборота 310 литров спиртного.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Им грозит крупный штраф.