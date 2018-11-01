2018-11-01T10:20:19+03:00
Спорт

Рязанские мастера джиу-джитсу успешно выступили на Первенстве Европы

Антон НИКИФОРОВ
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В итальянской Болонье 26-29 октября прошло Первенство Европы по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок до 18 лет и до 21 года. В нем приняли участие около 700 спортсменов из 24 стран Старого Света. В общекомандном зачете сборная России, которую представляли 58 бойцов, уверенно заняла первое место, завоевав общими усилиями 34 награды – 10 золотых, 6 серебряных и 18 бронзовых. Значительный вклад в медальный зачет российской команды внесли рязанские мастера джиу-джитсу из СДЮСШОР «Юпитер» и ДЮСШ «Евпатий Коловрат» (Спасск-Рязанский). Они выиграли 8 медалей (4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые).

В возрастной группе до 18 лет двукратной победительницей Первенства Европы-2018 в Болонье (в дисциплинах «Файтинг» (поединки) и «Не-Ваза» (борьба в партере) в весовой категории свыше 70 кг стала Маргарита Якушкина. Победителями стали также Руслан Гасанов (до 21 года, «Не-Ваза», вес до 62 кг) и Александр Олейников ( до 21 года, «Файтинг», вес до 94 кг). Все подробности – на официальном сайте регионального минспорта.

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