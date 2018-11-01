Комиссия отвергла проект строительства пятиэтажки в центре Рязани

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-01T09:16:01+03:00

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Проект Русской пивоваренной компании «Хмелефф», с которой у администрации Рязани заключен договор на развитие территории близ областного УМВД, комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала отклонить и отправить на доработку.

- Необходимо уточнение границ застроенной территории, подлежащей развитию, - такая формулировка дана в заключении, опубликованном 31 октября.

Напомним, на улице Введенской близ площади Мичурина и перекрестка с улицей Фрунзе инвестор хочет построить пятиэтажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями на 46 квартир с подземным паркингом на 49 мест.