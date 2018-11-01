2018-11-01T09:16:01+03:00
Общество

Комиссия отвергла проект строительства пятиэтажки в центре Рязани

Необходимо уточнить границы территории, которую инвестор будет «развивать»
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: материалы проекта.Фото: материалы проекта.
Изменить размер текста:

Проект Русской пивоваренной компании «Хмелефф», с которой у администрации Рязани заключен договор на развитие территории близ областного УМВД, комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала отклонить и отправить на доработку.

- Необходимо уточнение границ застроенной территории, подлежащей развитию, - такая формулировка дана в заключении, опубликованном 31 октября.

Напомним, на улице Введенской близ площади Мичурина и перекрестка с улицей Фрунзе инвестор хочет построить пятиэтажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями на 46 квартир с подземным паркингом на 49 мест.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
РЖД: две электрички на маршруте Рязань-Ряжск отменили до 7 ноября
В Рязани рекомендовали разрешить строительство трех многоэтажек
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Участковый из Рязани Андрей Мысев: «Когда поступал на службу, кадровики шутили, что самолетов пока в полиции нет»
В центре Рязани плотность застройки хотят увеличить вдвое
Во всей Рязанской области активно торгуют фальсификатом
На рязанской дороге насмерть сбили 48-летнего мужчину
Рязанские мастера джиу-джитсу успешно выступили на Первенстве Европы
Рязанский вор вызвал к месту преступления такси
Рязанский аэропорт «Протасово» оштрафовали на 100 тысяч рублей
Рязанцев приглашают на концерт группы «Мельница»
В Рязани оштрафовали предприятие на три миллиона за торговлю «левым» алкоголем