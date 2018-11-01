В Рязани оштрафовали предприятие на три миллиона за торговлю «левым» алкоголем
Проведенной прокуратурой Железнодорожного района г. Рязани проверкой выявлен факт реализации ООО «К» алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота. Кроме того, не была представлена лицензия на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции. При рассмотрении дела прокурором эти факты были доказаны в Арбитражном суде.
По результатам рассмотрения дела принято решение о привлечении ООО «К» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 и ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей. Решение суда в законную силу не вступило. Подробнее – на сайте прокуратуры.