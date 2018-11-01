2018-11-01T08:16:13+03:00
Происшествия

В Рязани оштрафовали предприятие на три миллиона за торговлю «левым» алкоголем

Фирма торговала спиртосодержащей продукцией без лицензии и товарно-транспортных накладных
Антон НИКИФОРОВ
Поделиться:
..Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

Проведенной прокуратурой Железнодорожного района г. Рязани проверкой выявлен факт реализации ООО «К» алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота. Кроме того, не была представлена лицензия на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции. При рассмотрении дела прокурором эти факты были доказаны в Арбитражном суде.

По результатам рассмотрения дела принято решение о привлечении ООО «К» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 и ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей. Решение суда в законную силу не вступило. Подробнее – на сайте прокуратуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24