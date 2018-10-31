2018-10-31T20:56:12+03:00
Общество

В центре Рязани еще по двум адресам запретят остановку автомобилей

Меры примут для проезда спецтехники к пожарному водоему
Анастасия КУДРЯШОВА
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С 20 ноября на тупиковой площадке между домами №9 по улице Новослободской и №34 по улице Леволыбедской планируют запретить остановку и стоянку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

По данным управления благоустройства города, запрещающие знаки установят для того, чтобы открыть проезд спецтехники к пожарному водоему.

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