Рязанского предпринимателя подозревают в невыплате 1 миллиона рублей налогов

СЕГОДНЯ 19:41 2018-10-31T19:44:15+03:00

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Рязанского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты почти 1 миллиона рублей налогов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Следователи выяснили, что предприниматель в сфере грузоперевозки в октябре-ноябре 2015 года выполнял работы, не подпадающие под единый налог на вмененный доход, но облагаемые НДС и налогом на доходы физических лиц. За эти работы он получил почти 4 миллиона рублей, но не представил соответствующие налоговые декларации и не заплатил налог на сумму более 950 тысяч рублей.

В отношении рязанца 1967 года рождения возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»).

Расследование уголовного дела продолжается.