В Рязани ищут очевидцев аварий с пострадавшими пешеходом и пассажиром маршрутки

СЕГОДНЯ 18:31 2018-10-31T18:31:44+03:00

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Региональное управление ГИБДД просит откликнуться очевидцев двух аварий, в которых пострадали пешеход и пассажир маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

Первая авария произошла 12 декабря 2017 года в 16.55 около д. №20 по Ряжскому шоссе. 51-летний житель Ухоловского района за рулем Lada Vesta сбил 57-летнего рязанца, переходившего дорогу по «зебре». Пешехода госпитализировали.

Второе ДТП случилось 12 апреля 2018 года в 18.20 у дома №14/2 по улице Станкозаводской. 57-летний водитель маршрутки Ford Transit на остановке «Улица Космонавтов» неудачно открыл боковую дверь и 61-летняя пассажирка упала. Женщине пришлось обращаться за помощью к медикам.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об этих авариях, просят обращаться по телефону: (4912) 29-74-99; или по адресу: ул. Фирсова, д.12, корпус 1, кабинет 13.