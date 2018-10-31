2018-10-31T17:51:30+03:00
Происшествия

В Рязани у вьетнамца изъяли «спортивки» на 5 миллионов рублей

Так оценили ущерб от производства почти 1 тысячи единиц контрафакта
Антон КОНОВАЛОВ
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Гражданин Вьетнама в Рязани организовал производство контрафактной одежды. Из помещения, которое использовалось в качестве цеха, правоохранители изъяли 913 пар спортивных брюк под известным брендом и лекало.

- Общая сумма ущерба, причиненного правообладателю, составляет 5 592 125 рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так как ущерб оказался столь внушительным, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

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