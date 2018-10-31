За незаконную торговлю рязанцев оштрафовали на 1,5 миллиона рублей
Всего административным мерам воздействия подверглись 1046 человек
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С начала 2018 года в областном центре за незаконную торговлю привлекли к ответственности 1046 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Общая сумма штрафов, назначенных рязанцам административными комиссиями, превысила 1 миллион 510 тысяч рублей.
Напомним, согласно действующим правилам торговля и оказание услуг вне установленных мест карается административными штрафами. Для частников - от 1000 до 3000 рублей, для юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей .