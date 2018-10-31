В рязанской глубинке торжественно открыли новую беседку

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-31T15:31:27+03:00

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На берегу Спасского затона на днях торжественно открыли новую пристань, сообщает издательство «Пресса». Любоваться на заливные луга, сам затон и Старую Рязань жителям и гостям райцентра теперь будет куда комфортнее – пляж, называемый когда-то Солдатским, наконец, благоустроили.

Здесь установили каменную беседку с коваными ограждениями и новую лестницу, по которой можно спуститься к берегу. Причем лестница – с перилами, отмечают местные корреспонденты.

На открытие обновленного места отдыха, которое назвали «Пристань Великая река», приехали председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов.

Перерезав ленточку, высокие гости поздравили жителей Спасска, которые, кстати, сами выбрали объект для благоустройства – в порядок берег привели в рамках госпрограммы.