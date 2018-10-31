Пьяный рязанец прямо в подъезде сжег детскую коляску

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-31T15:18:44+03:00

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Касимовский районный суд завершил рассмотрение дела в отношении 40-летнего мужчины уничтожившего чужую детскую коляску. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

На процессе установлено, что в июле ночью, будучи нетрезв, касимовец зашел погреться в подъезд одного из домов. Там, обнаружив детскую коляску, он собрал газетные листы и развел в ней костер. Для того чтобы огонь разгорался быстрее, мужчина положил в пламя еще и найденный там же бесхозный матрас. В итоге коляска сгорела полностью.

Во время рассмотрения дела подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и даже возместил причиненный ущерб. Рассмотрение уголовного дела было прекращено после примирения сторон.