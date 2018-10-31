Вице-премьер Гордеев предложил Рязанской области включиться в нацпроект «Экология»

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-31T13:16:16+03:00

Так, по его словам, можно решить две затронутые на встрече с губернатором Николаем Любимовым проблемы

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов провел в Москве встречу с зампредом Правительства РФ Алексеем Гордеевым. Они обсудили широкий круг вопросов, коснувшись экологии, экономики и качества жизни в сельской местности.

- Необходимо продолжить работы по укреплению берегов реки Мокши в районе поселка Кадом. Кроме того, ряд населенных пунктов нуждается в современной системе обеспечения питьевой водой, - передает со слов Любимова его пресс-служба.

Гордеев в ответ порекомендовал включиться в национальный проект «Экология» с общим объемом финансирования в 4 триллиона рублей. По всей видимости, регион будет претендовать на поддержку в рамках федеральных проектов (они входят в национальный) «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов».

Собеседники также заострили внимание на инвестпроекте российско-германского холдинга «ЭкоНива», который вошел в Рязанскую область, купив у Никиты Гордеева - сына нынешнего вице-премьера - ООО «ОкаАгро». Сам Гордеев-младший, напомним, весной сложил полномочия депутата регионального парламента.

- В этом году откроется животноводческий комплекс в Пителинском районе, в следующем году – в Шацком. Есть договоренность о строительстве 4 комплексов, мы ведем также переговоры с инвестором о переработке (речь может идти об Александро-Невском районе – Ред.), - оповестил Николай Любимов федерального чиновника.

Кроме того, на официальной странице губернатора появилась информация, что обсуждалась возможность запуска ликероводочного завода в Шацке.

Алексей Васильевич, в свою очередь, упомянул еще один потенциальный национальный проект для повышения уровня жизни в глубинке и развития АПК. В 2020 году он стартует как госпрограмма по развитию сельских территорий.