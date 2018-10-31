К праздничным выходным рязанские синоптики обещают потепление

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-31T12:25:49+03:00

О жаре, конечно, речи уже не идет. Но зима пока тоже подождет

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В ночь на вторник через Рязанскую область прошел атмосферный фронт, в итоге мы увидели снег, высота которого утром 30 октября достигала 3-5 см. Но любоваться первым снежком будем недолго – он очень скоро растает.

По статистике же снег в нашей области «закрепляется» чаще всего только 24 ноября – 6 декабря, напоминает Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в регион пришел Скандинавский антициклон, который и определит погоду на ближайшие дни. По предварительному прогнозу синоптиков, в области ожидается преимущественно сухая погода. А столбики термометров потихоньку пойдут вверх.

1 ноября ночью -1…-6°С, днем +2…+7°С. Во второй день ноября ночью -4…+1°С, днем +4…+9°С.

В выходные же метеорологи ожидают потепление еще на пару градусов.