Рязанский минсельхоз приглашает садоводов на профильный семинар

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-31T12:01:13+03:00

Специалисты расскажут о грядущих изменениях в законодательстве

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С 1 января будущего года изменятся правила регистрации и финансового учета в садоводческих товарищества. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области организует в связи с этим обучающий семинар «Школа садовода».

О новых порядках слушателям расскажут представители регионального отделения Союза садоводов России и налоговики, сообщает пресс-служба министерства.

На семинаре обсудят следующие вопросы:

– внесение изменений в учредительные документы садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ

– преобразование садоводческих и огороднических кооперативов

– периодичность отчетности и налогообложения в СНТ и ОНТ

– ответственность персонала СНТ и ОНТ за принятие от садоводов наличных средств в кассу товарищества, минуя расчетный счет.

К участию приглашаются председатели и члены правлений садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

Семинар состоится в четверг, 1 ноября, в большом зале министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области по адресу: ул. Есенина д.9 (4 этаж).

Начало в 15.00.