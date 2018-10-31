Рязанский минсельхоз приглашает садоводов на профильный семинар
С 1 января будущего года изменятся правила регистрации и финансового учета в садоводческих товарищества. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области организует в связи с этим обучающий семинар «Школа садовода».
О новых порядках слушателям расскажут представители регионального отделения Союза садоводов России и налоговики, сообщает пресс-служба министерства.
На семинаре обсудят следующие вопросы:
– внесение изменений в учредительные документы садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
– преобразование садоводческих и огороднических кооперативов
– периодичность отчетности и налогообложения в СНТ и ОНТ
– ответственность персонала СНТ и ОНТ за принятие от садоводов наличных средств в кассу товарищества, минуя расчетный счет.
К участию приглашаются председатели и члены правлений садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.
Семинар состоится в четверг, 1 ноября, в большом зале министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области по адресу: ул. Есенина д.9 (4 этаж).
Начало в 15.00.