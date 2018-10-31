2018-10-31T11:02:42+03:00
Общество

На время длинных выходных рязанские электрички поменяют расписание (график)

К привычному режиму поезда вернутся во вторник
Мария БЛИНОВА
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В ближайшие длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства изменится расписание пригородных электропоездов Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

Со 2 по 6 ноября график движения таков:

– 2 ноября – расписание пятницы

– 3 и 4 ноября – расписание субботы

– 5 ноября – расписание воскресенья

– 6 ноября – расписание вторника.

Утренний экспресс выходного дня № 7084 МоскваРязань-1 отправлением в 9.10 выйдет в рейс 5 ноября. В обратную сторону на этот же день назначен поезд №7085, который отправится из Рязани в 18.25.

С расписанием поездов РЖД можно ознакомиться на официальном сайте компании.

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