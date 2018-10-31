На время длинных выходных рязанские электрички поменяют расписание (график)
К привычному режиму поезда вернутся во вторник
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В ближайшие длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства изменится расписание пригородных электропоездов Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.
Со 2 по 6 ноября график движения таков:
– 2 ноября – расписание пятницы
– 3 и 4 ноября – расписание субботы
– 5 ноября – расписание воскресенья
– 6 ноября – расписание вторника.
Утренний экспресс выходного дня № 7084 Москва – Рязань-1 отправлением в 9.10 выйдет в рейс 5 ноября. В обратную сторону на этот же день назначен поезд №7085, который отправится из Рязани в 18.25.
С расписанием поездов РЖД можно ознакомиться на официальном сайте компании.