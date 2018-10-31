2018-10-31T10:31:44+03:00
Происшествия

Пострадавшая в ДТП на дороге Рязань-Ряжск женщина скончалась

ДТП, по предварительной информации, спровоцировала «непереобутая» KIA
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской областиФото: УМВД по Рязанской области
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30 октября на дороге Рязань-Ряжск в Кораблинском районе после первого серьезного снегопада и на фоне утренней гололедицы случилась авария, ставшая смертельной. Женщина, о госпитализации которой сообщалось ранее, скончалась в больнице.

- Примерно в 10.15 29-летний житель Ряжска, управляя Kia Cerato, по предварительной информации, не учел безопасную дистанцию и столкнулся с попутным ВАЗ-2105, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

От удара «пятерку» выбросило на встречную полосу, где в нее врезалась «семерка» (как раз в то место, где сидела 55-летняя пассажирка). Травмы, но менее серьезные, также получила водитель ВАЗ-2105. Издательство «Пресса» писало, что Kia ехала на летней резине.

Фото: УМВД по Рязанской области

Фото: УМВД по Рязанской области

Фото: УМВД по Рязанской области

Фото: УМВД по Рязанской области

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