После сигнала от бдительных горожан в Рязани сожгли сыр из Европы

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-31T10:18:07+03:00

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Специалисты Россельхознадзора изъяли из продажи и уничтожили партию европейских сыров. Запрещенный товар нашли в Рязани на Первомайском рынке – сигнал о «санкционке» поступил от бдительных горожан, сообщает ГТРК «Ока».

Во время внеплановой проверки сотрудники надзорного органа обнаружили в торговой точке 15 килограммов Итальянских, Германских, Голландских, Украинских и Польских сыров. Продукцию конфисковали, а затем сожгли в печи. Кстати, с начала этого года в Рязанской области утилизировано свыше 40 кг контрабандного сыра.

По словам продавца Первомайского рынка, оставшегося ни с чем, сам он товар не закупал: реализовать деликатесы просили знакомые, побывавшие в Европе и решившие после поездки дополнительно заработать.

– Жалко, конечно, качественный продукт, – говорит индивидуальный предприниматель.