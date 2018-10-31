2018-10-31T10:18:07+03:00
Общество

После сигнала от бдительных горожан в Рязани сожгли сыр из Европы

Продукцию сняли с полок Первомайского рынка
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты Россельхознадзора изъяли из продажи и уничтожили партию европейских сыров. Запрещенный товар нашли в Рязани на Первомайском рынке – сигнал о «санкционке» поступил от бдительных горожан, сообщает ГТРК «Ока».

Во время внеплановой проверки сотрудники надзорного органа обнаружили в торговой точке 15 килограммов Итальянских, Германских, Голландских, Украинских и Польских сыров. Продукцию конфисковали, а затем сожгли в печи. Кстати, с начала этого года в Рязанской области утилизировано свыше 40 кг контрабандного сыра.

По словам продавца Первомайского рынка, оставшегося ни с чем, сам он товар не закупал: реализовать деликатесы просили знакомые, побывавшие в Европе и решившие после поездки дополнительно заработать.

– Жалко, конечно, качественный продукт, – говорит индивидуальный предприниматель.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На время длинных выходных рязанские электрички поменяют расписание (график)
Пострадавшая в ДТП на дороге Рязань-Ряжск женщина скончалась
В ночном пожаре на улице Новаторов в Рязани серьезно пострадал хозяин квартиры
Суд Рязанский областной обязал Минтранс привести дорогу в порядок
На время длинных выходных рязанская почта поменяет график работы
Работница рязанского банка воровала со счетов клиентов
В Московском районе Рязани – ночной пожар, есть пострадавший
Голкипер ХК «Рязань» стал лучшим вратарем недели в ВХЛ
Академия ФСИН приглашает рязанских школьников на бесплатные занятия
Суд оштрафовал администрацию Рязани за нарушения, допущенные при благоустройстве площади Ленина
День жестянщика на рязанской дороге обернулся вылетом на встречку и тяжелыми травмами
«Золотой домкрат» обосновался в Рязанской области
Новый рязанский завод заработает до конца года