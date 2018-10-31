2018-10-31T09:44:28+03:00
Общество

Суд Рязанский областной обязал Минтранс привести дорогу в порядок

Через полгода по Вокзальной в Рыбном можно будет проехать нормально?
Антон НИКИФОРОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Рыбновского районного суда по административному иску прокурора района министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Административный истец, обращаясь в районный суд, указал, что при обследовании участка автомобильной дороги с привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Рыбновскому району проведена проверка состояния автомобильной дороги по ул. Вокзальная до пересечения с ул. Кузнецкая. Установлено, что «автострада» не отвечает требованиям безопасности дорожного движения. На проезжей части имеются выбоины, просадки и иные повреждения, превышающие размеры, допустимые ГОСТ. Это создает угрозу безопасности дорожного движения и может стать причиной ДТП и повреждений автотранспортных средств. Со всеми подробностями - пресс-служба Рязанского областного суда

Рыбновский районный суд обязал административного ответчика – региональный Минтранс – устранить выявленные нарушения в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Рязанский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, оставил решение районного суда без изменений. Теперь оно вступило в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На время длинных выходных рязанские электрички поменяют расписание (график)
Пострадавшая в ДТП на дороге Рязань-Ряжск женщина скончалась
После сигнала от бдительных горожан в Рязани сожгли сыр из Европы
В ночном пожаре на улице Новаторов в Рязани серьезно пострадал хозяин квартиры
На время длинных выходных рязанская почта поменяет график работы
Работница рязанского банка воровала со счетов клиентов
В Московском районе Рязани – ночной пожар, есть пострадавший
Голкипер ХК «Рязань» стал лучшим вратарем недели в ВХЛ
Академия ФСИН приглашает рязанских школьников на бесплатные занятия
Суд оштрафовал администрацию Рязани за нарушения, допущенные при благоустройстве площади Ленина
День жестянщика на рязанской дороге обернулся вылетом на встречку и тяжелыми травмами
«Золотой домкрат» обосновался в Рязанской области
Новый рязанский завод заработает до конца года