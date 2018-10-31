Суд Рязанский областной обязал Минтранс привести дорогу в порядок

СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-31T09:44:28+03:00

Через полгода по Вокзальной в Рыбном можно будет проехать нормально?

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Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Рыбновского районного суда по административному иску прокурора района министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Административный истец, обращаясь в районный суд, указал, что при обследовании участка автомобильной дороги с привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Рыбновскому району проведена проверка состояния автомобильной дороги по ул. Вокзальная до пересечения с ул. Кузнецкая. Установлено, что «автострада» не отвечает требованиям безопасности дорожного движения. На проезжей части имеются выбоины, просадки и иные повреждения, превышающие размеры, допустимые ГОСТ. Это создает угрозу безопасности дорожного движения и может стать причиной ДТП и повреждений автотранспортных средств. Со всеми подробностями - пресс-служба Рязанского областного суда

Рыбновский районный суд обязал административного ответчика – региональный Минтранс – устранить выявленные нарушения в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Рязанский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, оставил решение районного суда без изменений. Теперь оно вступило в законную силу.