Голкипер ХК «Рязань» стал лучшим вратарем недели в ВХЛ

СЕГОДНЯ 07:26 2018-10-31T08:36:17+03:00

Время на сборах потрачено было не зря. Фото, из личного архива П.КОЧЕТКОВА

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Комиссия по определению лучших хоккеистов «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» определила лучших игроков минувшей недели. Информация об этом появилась на сайте лиги.

Лучшим голкипером был признан вратарь ХК «Рязань» Петр Кочетков. На прошлой неделе он полностью отыграл два матча против китайских команд. Обе встречи рязанцы выиграли. В них Кочетков отразил 98,3% бросков в створ ворот при коэффициенте надежности 0,48. В первой игре он оставил свои ворота в неприкосновенности, во второй встрече дважды спас команду в овертайме и помог выиграть серию буллитов.