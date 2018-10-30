«Золотой домкрат» обосновался в Рязанской области

СЕГОДНЯ 17:41 2018-10-30T17:41:59+03:00

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Касимов представит ЦФО в финале национальной премии «Бизнес-Успех». На всероссийском уровне касимовцы поделятся муниципальной практикой поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата. Опыт администрации города по выстраиванию отношений с бизнесом получил высокую оценку на состоявшимся в Туле межрегиональном этапе. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В Тулу на форум «Территория бизнеса – территория жизни» съехались сотни предпринимателей, представителей власти и общественных организаций из 20 городов центральной России для обсуждения и решения накопившихся проблем развития малого и среднего бизнеса.

- В прошлом году мы решили систематизировать опыт работы нашего муниципалитета и представить его на суд жюри. Среди соперников значились администрации областных центров – Тулы и Рязани, и моногорода Ефремова (Тульская область). Наш город – это город-релакс. Природа и история здесь органично сочетаются, и каждый человек может отдохнуть душой и почерпнуть новые знания. Кроме того, наша изюминка – гастрономический туризм, – подчеркнула и.о. заместителя главы городской администрации Ирина Ганина.

Касимовская делегация привезла на родину диплом победителя регионального этапа и приз – «Золотой домкрат», который символизирует поддержку малого бизнеса. Всероссийский этап национальной премии «Бизнес-Успех» пройдет в столице в начале будущего года. Ее организаторами выступают общественная организация «Опора России», Агентство стратегических инициатив, Общественная палата РФ. В Москве определят победителей, между которыми распределят призовой грантовый фонд.