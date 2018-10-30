Академия ФСИН приглашает рязанских школьников на бесплатные занятия
Институт Академии ФСИН России приглашает учащихся 9-11 классов на лекции и мастер-классы от ведущих профессоров и доцентов академии, сообщает пресс-служба вуза.
Все занятия – бесплатные и пройдут в выходные дни: 10, 17, 24 ноября и 1 декабря. Программа занятий в «Школьной академии»:
10 ноября
10.10 – 11.10 «Есть такая профессия – экономист».
Школьникам расскажут, чем нынче занимаются экономисты, кому подходит эта профессия, как в ней развиваться и строить свою карьеру.
11.20 – 12.20 Презентация образовательных программ Института Академии ФСИН России «Поступай правильно!».
17 ноября
10.10 – 11.10 «Следствие вели знатоки: страницы истории органов прокуратуры Рязанской области».
Самые интересные уголовные дела, расследованием которых занималась региональная прокуратура, знакомство с основами этой профессии – такова основа лекции, которую проведет ни много, ни мало… Сергей Легостаев, с 2007 по 2015 годы возглавлявший Прокуратуру Рязанской области, а ныне преподающий на кафедре уголовного процесса и криминалистики.
10.10 – 11.10 «Подростки и закон: где заканчиваются права и начинаются обязанности».
24 ноября
11.20 – 12.20 Мастер-класс «Выбери свое будущее: советы психолога по вопросам профессиональной ориентации».
11.20 – 12.20 Мастер-класс «Экономика для жизни: азбука рационального поведения».
1 декабря
10.10 – 11.10 Мастер-класс гостя академии «Основы финансовой кибербезопасности: о чем должен знать каждый школьник».
11.20 – 12.20 «Каков грех, такова и расправа: из истории уголовных преступлений и наказаний в России». Это занятие пройдет в музее истории уголовно-исполнительной системы.
Для того чтобы посетить занятия, нужно заранее зарегистрироваться – отправить заявку на электронную почту institutefsin@mail.ru, указав в письме Ф.И.О., номер школы, класс и выбранные даты. При посещении при себе необходимо иметь паспорт.
Подробную информацию о проекте можно получить по телефону +7 (4912) 93-46-38, вн. 36-61.