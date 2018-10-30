Академия ФСИН приглашает рязанских школьников на бесплатные занятия

СЕГОДНЯ 19:17 2018-10-30T19:18:09+03:00

Лекции для старшеклассников прочитают преподаватели вуза и приглашенные гости

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Институт Академии ФСИН России приглашает учащихся 9-11 классов на лекции и мастер-классы от ведущих профессоров и доцентов академии, сообщает пресс-служба вуза.

Все занятия – бесплатные и пройдут в выходные дни: 10, 17, 24 ноября и 1 декабря. Программа занятий в «Школьной академии»:

10 ноября

10.10 – 11.10 «Есть такая профессия – экономист».

Школьникам расскажут, чем нынче занимаются экономисты, кому подходит эта профессия, как в ней развиваться и строить свою карьеру.

11.20 – 12.20 Презентация образовательных программ Института Академии ФСИН России «Поступай правильно!».

17 ноября

10.10 – 11.10 «Следствие вели знатоки: страницы истории органов прокуратуры Рязанской области».

Самые интересные уголовные дела, расследованием которых занималась региональная прокуратура, знакомство с основами этой профессии – такова основа лекции, которую проведет ни много, ни мало… Сергей Легостаев, с 2007 по 2015 годы возглавлявший Прокуратуру Рязанской области, а ныне преподающий на кафедре уголовного процесса и криминалистики.

10.10 – 11.10 «Подростки и закон: где заканчиваются права и начинаются обязанности».

24 ноября

11.20 – 12.20 Мастер-класс «Выбери свое будущее: советы психолога по вопросам профессиональной ориентации».

11.20 – 12.20 Мастер-класс «Экономика для жизни: азбука рационального поведения».

1 декабря

10.10 – 11.10 Мастер-класс гостя академии «Основы финансовой кибербезопасности: о чем должен знать каждый школьник».

11.20 – 12.20 «Каков грех, такова и расправа: из истории уголовных преступлений и наказаний в России». Это занятие пройдет в музее истории уголовно-исполнительной системы.

Для того чтобы посетить занятия, нужно заранее зарегистрироваться – отправить заявку на электронную почту institutefsin@mail.ru, указав в письме Ф.И.О., номер школы, класс и выбранные даты. При посещении при себе необходимо иметь паспорт.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону +7 (4912) 93-46-38, вн. 36-61.