2018-10-30T16:31:47+03:00
Общество

Рязанское хозяйство раздало детсадам и школам 7,5 центнера яблок

У этих потребителей витаминные плоды точно не пропадут
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Сельхозпредприятие «Имени генерала Скобелева» раздало 750 кг яблок детским садам и школам Александро-Невского района, сообщает издательство «Пресса».

Сочные плоды выросли около села Спешнево – новый сад здесь разбили четыре года назад, но уже в этом сезоне урожай превзошел ожидания работников хозяйства.

– Не пропадать же добру! – решил генеральный директор предприятия Михаил Глазков и отправил подчиненных собирать урожай, позже попавший в детсады и школы.

– Такому подарку мы очень рады, – говорит заведующая детским садом «Солнышко» Роза Панина. – А ребята и вовсе в восторге – эти яблоки у многих из них даже в ладошке не помещаются!

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