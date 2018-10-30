Рязанское хозяйство раздало детсадам и школам 7,5 центнера яблок
Сельхозпредприятие «Имени генерала Скобелева» раздало 750 кг яблок детским садам и школам Александро-Невского района, сообщает издательство «Пресса».
Сочные плоды выросли около села Спешнево – новый сад здесь разбили четыре года назад, но уже в этом сезоне урожай превзошел ожидания работников хозяйства.
– Не пропадать же добру! – решил генеральный директор предприятия Михаил Глазков и отправил подчиненных собирать урожай, позже попавший в детсады и школы.
– Такому подарку мы очень рады, – говорит заведующая детским садом «Солнышко» Роза Панина. – А ребята и вовсе в восторге – эти яблоки у многих из них даже в ладошке не помещаются!